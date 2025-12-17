Repubblica: “I tre ruoli da ricoprire per il mercato. I nomi dei possibili acquisti”

Il direttore sportivo Goretti si sta muovendo per le operazioni del mercato invernale. Dopo aver sistemato le questioni in uscita si potrà occupare di nuovi innesti. Tra gli obiettivi c'è un difensore centrale : sono tornati di moda i nomi di Leite e Becao o Coppola del Brighton.

Servirà poi un centrocampista, viste le difficoltà del momento. Martel del Colonia o Lovric sono i principali indiziati. Infine, altro elemento fondamentale, è l'esterno d'attacco: Boga tra i preferiti. L’ala ex Sassuolo e Atalanta è in uscita dal Nizza, dove è stato aggredito fisicamente dagli ultras nei giorni scorsi.