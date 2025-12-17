Nazione: “Firenze chiede aiuto. Da Sabatini agli ex viola, tutte le possibilità”

Con le spalle al muro e la sensazione che la clessidra stia per esaurirsi, la Fiorentina naviga in una crisi profonda. Opportunità sprecate e confronti finora inutili non hanno sanato le frizioni interne, e dopo l’ennesima sconfitta contro il Verona non sono state prese decisioni drastiche. Firenze invoca aiuto, ma i dirigenti attuali non sembrano sufficienti a trascinare la squadra fuori dalla palude. L’immagine di Alessandro Ferrari, sconsolato e solo in tribuna domenica scorsa, è rimasta come simbolo del “vorrei ma non posso”: i motivi vanno cercati altrove, ma ora contano poco. L’urgenza è trovare in fretta il bandolo della matassa, affidandosi all’esperienza di chi ha già gestito situazioni simili.