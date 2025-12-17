Rep: “Per Gosens Palladino potrebbe farsi avanti. Il punto su Dodò e Kean”

La Repubblica fa il punto sugli elementi in uscita a gennaio

Redazione VN 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 10:32)

Tra i vari giocatori pronti alla cessione già a gennaio c'è Dodò. Le trattative per il rinnovo vanno avanti da settimane, ma la sensazione è che il brasiliano possa lasciare la Fiorentina. I messaggi di minacce di morte alla moglie e ai figli si sono aggiunti alle motivazioni per cui salutare. Tuttavia, tranne qualche apprezzamento all'estero non ci sono vere e proprie offerte.

Gosens — Il tedesco è ancora alle prese con un infortunio che si sta trascinando da diverso tempo. Gosens non ha mai negato il suo legame per Firenze, ma quando si era fatta avanti l'Atalanta lui lasciò la decisione in mano alla Fiorentina che rifiutò. Chissà se l'ex viola Raffaele Palladino si farà avanti per l'esterno.

Kean — La volontà di Moise Kean è quella di rimanere fino al termine della stagione e salvare la Fiorentina. Ma resta il giocatore di maggior talento e con una valutazione di 62 milioni, la clausola varrà dal 1 al 15 luglio 2026 come lo scorso anno, che lo rende appetibile nel mercato, soprattutto quello inglese. Lo riporta La Repubblica.