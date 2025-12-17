Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Il mistero De Gea, Gazzetta: “Difficile spiegare cosa stia succedendo”

Gazzetta dello Sport

Il mistero De Gea, Gazzetta: “Difficile spiegare cosa stia succedendo”

Il mistero De Gea, Gazzetta: “Difficile spiegare cosa stia succedendo” - immagine 1
Gazzetta su David De Gea
Redazione VN

Il vero mistero a Firenze al momento è David De Gea. Dall’essere l’insuperabile numero uno della passata stagione, il portiere è diventato vulnerabile anche in situazioni apparentemente semplici. L’ultimo esempio si è visto contro il Verona: un campione del suo calibro che subisce gol sul primo palo sorprende e preoccupa.

Le cause del calo dell’ex Manchester United non sono chiare, ma è indubbio che alcuni punti preziosi siano andati persi anche per suoi errori. Per Vanoli, che deve lottare per la salvezza, sarà fondamentale contare sulla rinascita di De Gea tra i pali, vero punto di riferimento per cercare di invertire la rotta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

Leggi anche
Gazzetta: “Gudundsson ha mercato anche adesso. Nulla è dato per scontato”
Renzi: “Io alla Fiorentina servo. Cessione? Avanti con Commisso, ma deve cambiare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA