Il mistero De Gea, Gazzetta: “Difficile spiegare cosa stia succedendo”

Il vero mistero a Firenze al momento è David De Gea. Dall’essere l’insuperabile numero uno della passata stagione, il portiere è diventato vulnerabile anche in situazioni apparentemente semplici. L’ultimo esempio si è visto contro il Verona: un campione del suo calibro che subisce gol sul primo palo sorprende e preoccupa.
Le cause del calo dell’ex Manchester United non sono chiare, ma è indubbio che alcuni punti preziosi siano andati persi anche per suoi errori. Per Vanoli, che deve lottare per la salvezza, sarà fondamentale contare sulla rinascita di De Gea tra i pali, vero punto di riferimento per cercare di invertire la rotta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
