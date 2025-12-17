Gazzetta: “Gudundsson ha mercato anche adesso. Nulla è dato per scontato”

Non solo Edin Dzeko, la Gazzetta dello Sport si è soffermata anche sul futuro di Albert Gudmundsson. Il numero 10 della Fiorentina può lasciare Firenze a gennaio:
Ok Dzeko, ma la stessa cosa che potrebbe accadere, a condizioni del tutto diverse, per Gudmundsson, l'eterno atteso e sempre sotto i riflettori. Pagato circa 20 milioni, in viola deve ancora far vedere le sue indiscusse qualità, ma aveva mercato prima di arrivare a Firenze e continua ad averlo adesso. Niente può essere dato per scontato.
