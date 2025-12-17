Sul fronte offensivo, anche Edin Dzeko è uno dei giocatori da cui la Fiorentina si aspetta una svolta. Il bosniaco, leader fuori dal campo come dimostrato nell’episodio del megafono rivolto ai tifosi, deve ora trasformare quella leadership in prestazioni sul campo. Finora ha avuto più spazio in Conference League (306 minuti) che in campionato (236 minuti), dove ha faticato e accumulato un minutaggio limitato. Dzeko sente la responsabilità di dover dare di più ed è consapevole delle proprie capacità.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Dzeko sa di poter dare di più. Ma offerte di gennaio verranno valutate”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Dzeko sa di poter dare di più. Ma offerte di gennaio verranno valutate”
Edin Dzeko potrebbe lasciare la Fiorentina
Arrivato a Firenze a 39 anni a parametro zero, Dzeko ha un contratto fino a fine stagione; il rinnovo automatico previsto a determinate condizioni non scatterà se la situazione della squadra non cambierà radicalmente. Nonostante ciò, può ancora diventare un traino per il gruppo nel prosieguo della stagione.
La sua carriera e personalità fanno sì che, già a gennaio, possano arrivare offerte da altri club interessati a lui. Se la soluzione fosse gradita sia al calciatore sia alla società, non è escluso che si possa aprire una riflessione sul suo futuro già nella sessione di mercato invernale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA