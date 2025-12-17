Gazzetta: “Dzeko sa di poter dare di più. Ma offerte di gennaio verranno valutate”

Sul fronte offensivo, anche Edin Dzeko è uno dei giocatori da cui la Fiorentina si aspetta una svolta. Il bosniaco, leader fuori dal campo come dimostrato nell’episodio del megafono rivolto ai tifosi, deve ora trasformare quella leadership in prestazioni sul campo. Finora ha avuto più spazio in Conference League (306 minuti) che in campionato (236 minuti), dove ha faticato e accumulato un minutaggio limitato. Dzeko sente la responsabilità di dover dare di più ed è consapevole delle proprie capacità.