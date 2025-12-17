Paolo Vanoli è sotto pressione da parte dell’ambiente, che chiede un cambio di modulo, ma il tecnico non intende modificare il sistema di gioco solo per assecondare l’opinione pubblica. La riflessione tattica è in corso da settimane e finora l’unica vera variazione è arrivata nel secondo tempo contro la Dinamo Kiev in Conference League, una scelta che ha portato anche al risultato positivo. Proprio la competizione europea torna ora al centro dell’attenzione con la trasferta di Losanna, affrontata però tra molti dubbi, non solo tattici.
Futuro Vanoli, Nazione: “La Conference non conta, il vero esame è l’Udinese”
La Conference League offre un livello di difficoltà inferiore rispetto alla Serie A e l’ultimo impegno della League Phase appare sulla carta abbordabile: il Losanna è infatti ottavo nel campionato svizzero. La Fiorentina ha finora raccolto tre vittorie e due sconfitte e, indipendentemente dal risultato in Svizzera, la gara non sarà determinante per il futuro immediato di Vanoli.
Il vero esame senza appello resta quello di domenica contro l’Udinese. In Europa, infatti, i viola sarebbero qualificati ai playoff anche in caso di sconfitta con due gol di scarto, mentre una vittoria li rimetterebbe in corsa per i primi otto posti che valgono l’accesso diretto agli ottavi. Un traguardo che permetterebbe di rinviare gli spareggi di un mese, un vantaggio prezioso per una squadra in difficoltà. Lo scrive la Nazione.
