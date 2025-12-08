Dopo aver denunciato le minacce ricevute da alcuni tifosi dopo la partita con il Sassuolo, torna a parlare la moglie del terzino della Fiorentina Dodò, Amanda Ferreira, tramite il suo profilo Instagram. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Minacce tifosi, la moglie di Dodò: “Firenze è casa, grazie a chi ci ha difeso”
social
Minacce tifosi, la moglie di Dodò: “Firenze è casa, grazie a chi ci ha difeso”
La moglie del giocatore della Fiorentina, Dodò, Amanda Ferreira, è tornata a parlare sui social dopo aver denunciato le minacce ricevute
Vorrei ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di affetto, preghiere e sostegno. Siamo pienamente consapevoli che il momento che stiamo attraversando è disastroso e caotico, e siamo abituati a ricevere critiche aspre, e va bene così, perché fa parte della vita. (Sì, NOI, perché ciò che colpisce mio marito colpisce anche me.) Ma, in nessuna circostanza tollererò l'incitamento all'odio, alla malattia e alla morte verso i miei figli. MAI. Nulla giustifica tale crudeltà, verso la mia famiglia o quella di chiunque altro. L'odio, l'indignazione e la rivalità sportiva devono rimanere all'interno del campo da calcio, perché fuori dal campo, prima di essere atleti, sono fidanzati, mariti e padri di famiglia. Ci sono molti modi per liberare l'energia, nel bene e nel male, senza diffondere odio, minacce e insulti. Grazie a tutti i tifosi della Fiorentina che ci hanno abbracciato; questi sono veri tifosi. Firenze ci ha sempre accolto ed è diventata CASA per la mia famiglia; Grazie dal profondo del mio cuore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA