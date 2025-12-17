Il mercato di gennaio non è mai stato come quest'anno con tanti cambiamenti in entrata e in uscita, l'unico modo per provare a cambiare rotta alla stagione. Alcuni big sono pronti a salutare, tra questi c'è Albert Gudmundsson. L'islandese, dal quale ci si aspettava tanto, non ha convinto. E se inizialmente la colpa era di una scintilla non scattata con Palladino, non è andata meglio con Pioli e Vanoli.
Repubblica: "Gudmundsson ai saluti. C'è la Roma e non solo: occhio all'Inter"
In Italia ci sono due club interessati ad Albert Gudmundsson
Nei prossimi giorni sono attese novità. In Italia Gudmundsson piace alla Roma che già lo aveva cercato in estate. C'è anche l'Inter, un'altra squadra che lo aveva seguito lo scorso anno con Inzaghi. La Fiorentina aspetta un'offerta importante, ma la volontà del giocatore di voler cambiare aria risulta fondamentale. Lo riporta La Repubblica.
