Repubblica: “Gudmundsson ai saluti. C’è la Roma e non solo: occhio all’Inter”

Il mercato di gennaio non è mai stato come quest'anno con tanti cambiamenti in entrata e in uscita, l'unico modo per provare a cambiare rotta alla stagione. Alcuni big sono pronti a salutare, tra questi c'è Albert Gudmundsson. L'islandese, dal quale ci si aspettava tanto, non ha convinto. E se inizialmente la colpa era di una scintilla non scattata con Palladino, non è andata meglio con Pioli e Vanoli.