Antognoni: “Bel ricordo di Losanna. Spero la Fiorentina esca dal tunnel”

Giancarlo Antognoni
Nel 1987 Giancarlo Antognoni si trasferì dalla Fiorentina al Losanna
Stasera alle 21 la Fiorentina affronterà in Svizzera in Conference League il Losanna, squadra in cui ha giocato anche Giancarlo Antognoni. Su La Gazzetta dello Sport leggiamo un breve virgolettato dell'Unico Dieci che in terra elvetica si trasferì nel 1987 (nell'esordio contro lo Zurigo andò subito a segno):

Ho un bel ricordo di Losanna, spero sia una bella partita. E che la Fiorentina esca dal tunnel attuale.

37 ANNI FA LA "FIESOLE" ESULTO' AD UN GOL DEL LOSANNA A FIRENZE

