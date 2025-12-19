Polverosi: “Così è una presa in giro. Fiorentina sempre più allo sbando”

Viola News
La Fiorentina mette in campo un'altra prova senza appello. E adesso tutto sta assumendo i contorni di una presa in giro.
Alberto Polverosi, dalle pagine del Corriere dello Sport, attacca la Fiorentina e la pessima prestazione di Losanna: perché ci sta anche avere una stagione difficile e diventare una squadra da B, ma così è prendere in giro. Impossibile parlare di sfortuna, poteva finire anche peggio contro una squadra di livello medio-basso. Nove giocatori nuovi potrebbero essere un alibi, ma questa Fiorentina non è mai stata squadra.

Altro passo indietro

La partita di ieri è stata ancora una volta troppo brutta: deriva completa sul piano del gioco, del ritmo. Chi era in campo non ha dato nulla, mai in grado di incidere. Un'altra partita avvilente e senza rabbia, di una squadra letteralmente allo sbando.

