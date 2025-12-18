Altra nottata di Conference League, altra sconfitta per la Fiorentina. L'1-0 di Losanna ha messo in evidenza ancora una volta, una Fiorentina piatta, senza mordente ed idee. La posizione di Paolo Vanoli, come raccolto dalla nostra redazione, è a rischio. La società si prenderà alcune ore per riflettere sul futuro prossimo del tecnico ex Torino. In caso di esonero, il profilo di Daniele Galloppa potrebbe essere quello buono. Come successo nel post-Pioli, la squadra potrebbe essere affidata temporaneamente al tecnico della Primavera.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Riflessioni in corso su Vanoli. Galloppa resta sullo sfondo
esclusive
VN – Riflessioni in corso su Vanoli. Galloppa resta sullo sfondo
Niente da fare, la Fiorentina non va. Un'altra sconfitta che mette a rischio Paolo Vanoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA