VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Pagelle VN: Nicolussi sconcertante, Dzeko dura 10′. Disastro nella nebbia

esclusive

Pagelle VN: Nicolussi sconcertante, Dzeko dura 10′. Disastro nella nebbia

Promossi e bocciati della sfida dello Stade de la Tuiliere
Filippo Caroli Redattore 

Pagelle VN: Nicolussi sconcertante, Dzeko dura 10′. Disastro nella nebbia- immagine 1

Nicolussi Caviglia 4- Partita sconcertante. Non detta i ritmi, non filtra, non azzecca una lettura e perde un numero incalcolabile di palloni. Il perché in quella posizione giochi spesso fagioli fuori ruolo la dice lunga.

Sohm 4,5 - Nella nebbia di Losanna c'è anche un fantasma: lui. Trotterella in mezzo al campo senza pretese e senza offire sostanzialmente nulla.

Dzeko 4,5 - Dopo un paio di sponde fra le linee prende congedo dalla partita. Non ha più il passo, neppure contro avversari come il Losanna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA