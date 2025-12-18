Nicolussi Caviglia 4- Partita sconcertante. Non detta i ritmi, non filtra, non azzecca una lettura e perde un numero incalcolabile di palloni. Il perché in quella posizione giochi spesso fagioli fuori ruolo la dice lunga.
Pagelle VN: Nicolussi sconcertante, Dzeko dura 10′. Disastro nella nebbia
Promossi e bocciati della sfida dello Stade de la Tuiliere
Promossi e bocciati della sfida dello Stade de la Tuiliere
Sohm 4,5 - Nella nebbia di Losanna c'è anche un fantasma: lui. Trotterella in mezzo al campo senza pretese e senza offire sostanzialmente nulla.
Dzeko 4,5 - Dopo un paio di sponde fra le linee prende congedo dalla partita. Non ha più il passo, neppure contro avversari come il Losanna.
