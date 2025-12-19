Contro il Losanna Vanoli ha optato per un maxi turnover in vista della partita contro l'Udinese. Martinelli ritrova un posto tra i pali nell'ormai consolidato 3-5-2. Viti e Marì in difesa, Nicolussi e Richardson a centrocampo, Kouadio e Kouamé compongono le insolite fasce, davanti la coppia Dzeko-Piccoli.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “Interruzioni dell’arbitro uniche azioni degne di nota. In arrivo la multa”
La Repubblica
Rep: “Interruzioni dell’arbitro uniche azioni degne di nota. In arrivo la multa”
Il maxi turnover in vista dell'Udinese non è servito ad imporsi contro il Losanna
La speranza che le seconde linee vogliano mettersi in mostra è rimasta tale dato l'atteggiamento passivo visto. La Fiorentina si vede pochissimo, le uniche azioni degne di nota sono le interruzioni dell'arbitro per il lancio dei fumogeni (attenzione alla multa per la società) e per la nebbia.
Con l'inserimento tardivo dei big Kean sbaglia la conclusione solo davanti al portiere, Fortini vede un suo tiro respinto, Sohm ci prova sull’ultimo pallone, senza però trovare un pareggio comunque immeritato per quanto non fatto vedere. Lo riporta La Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA