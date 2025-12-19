Rep: “Interruzioni dell’arbitro uniche azioni degne di nota. In arrivo la multa”

Contro il Losanna Vanoli ha optato per un maxi turnover in vista della partita contro l'Udinese. Martinelli ritrova un posto tra i pali nell'ormai consolidato 3-5-2. Viti e Marì in difesa, Nicolussi e Richardson a centrocampo, Kouadio e Kouamé compongono le insolite fasce, davanti la coppia Dzeko-Piccoli.