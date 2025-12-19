Udinese è decisiva per Vanoli. Squadra involuta e con i soliti problemi

Paolo Vanoli adesso rischia davvero grosso . E non può non saperlo. Nella nuova gestione post Pioli, la Fiorentina non ha di fatto migliorato nulla, le scelte sono state in continuità con la precedente gestione e anzi c'è la medesima fragilità. Nemmeno la Conference ha portato altre certezze e lo scenario sta assumendo contorni drammatici.

Ultima spiaggia

Al momento il tecnico rimane al suo posto, ma la partita contro l'Udinese sarà quella decisiva. Come spiega il Corriere dello Sport, si giocherà tutto al Franchi contro i friulani: in caso di ulteriore crollo arriverà un'altra separazione e sarà inevitabile. Ora no si può più aspettare e serviranno scelte rapide e nette per guardare avanti. Quello che stride non sono solo i miglioramenti non visti, ma anche un'involuzione mentale, uno spogliatoio scollato, un gioco completamente insoddisfacente. In campo prevale la paura e i campanelli d'allarme sono ormai troppi. Il tempo stringe, Vanoli ha le ore contate e sa che i bonus sono finiti. La testa ora andrà al campionato, servono punti per forza, altrimenti si fa dura davvero.