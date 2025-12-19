Viola News
Gazzetta: “La nebbia non basta a nascondere la partita. Il pensiero è al campionato”

Un'unica vera occasione, quella sprecata da Moise Kean, poi il nulla
Quella di ieri è stata l'ennesima prestazione brutta della Fiorentina, perfino la nebbia ha provato a nascondere la partita. La squadra era vuota, senza carattere, bloccata dalla paura nonostante la consapevolezza del momento.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri la Fiorentina è quasi tornata ai livelli della sconfitta contro il Sassuolo. Fino alla rete dello svantaggio la squadra di Paolo Vanoli non ha fatto assolutamente nulla. Poi qualche idea si è intravista, ma confusa.

La Fiorentina così non entra tra le prime otto e dovrà disputare i play off a febbraio. Un pensiero però va al campionato, vista la prestazione di ieri.

