Gazzetta: “La nebbia non basta a nascondere la partita. Il pensiero è al campionato”

Quella di ieri è stata l'ennesima prestazione brutta della Fiorentina, perfino la nebbia ha provato a nascondere la partita. La squadra era vuota, senza carattere, bloccata dalla paura nonostante la consapevolezza del momento.
Un'unica vera occasione, quella sprecata da Moise Kean, poi il nulla
Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri la Fiorentina è quasi tornata ai livelli della sconfitta contro il Sassuolo. Fino alla rete dello svantaggio la squadra di Paolo Vanoli non ha fatto assolutamente nulla. Poi qualche idea si è intravista, ma confusa.
La Fiorentina così non entra tra le prime otto e dovrà disputare i play off a febbraio. Un pensiero però va al campionato, vista la prestazione di ieri.
