Rep: “Vanoli, con l’Udinese ultima spiaggia. Una gestione che sta portando in B”

Dal campionato alla Conference, il momento tragico che sta attraversando la Fiorentina prosegue senza vedere una piccola luce in fondo al tunnel. Dopo la sconfitta contro il Losanna la panchina di Paolo Vanoli è a rischio e domenica dovrà battere a tutti i costi l'Udinese, in una partita da ultima spiaggia. Per lui è stato un mese di nulla, senza cambiamenti tattici peggiorando una situazione già critica con Pioli.