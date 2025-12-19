Rep: “Vanoli, con l’Udinese ultima spiaggia. Una gestione che sta portando in B”

Dal campionato alla Conference, il momento tragico che sta attraversando la Fiorentina prosegue senza vedere una piccola luce in fondo al tunnel. Dopo la sconfitta contro il Losanna la panchina di Paolo Vanoli è a rischio e domenica dovrà battere a tutti i costi l'Udinese, in una partita da ultima spiaggia. Per lui è stato un mese di nulla, senza cambiamenti tattici peggiorando una situazione già critica con Pioli.
La gestione di Commisso sta portando la Fiorentina in Serie B
La brutta prestazione ha fatto partire la contestazione dal settore ospiti arrivando a lanciare un petardo ai giocatori che si sono avvicinati a fine partita. Una presa di posizione nei confronti di una gestione che sta portando la Fiorentina in Serie B nell'anno del centenario. Lo riporta La Repubblica.
