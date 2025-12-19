Goretti chiede un triennale e piena autonomia, ma chi farà il mercato viola?

La Fiorentina sprofonda anche in Conference League e perde pure il posto fra le prime otto, costretta adesso a giocare i play-off. Ma la partita ora si sposta dal campo al mercato, per una sessione di gennaio che deve davvero ribaltare una prospettiva che sembra nerissima. Il paradosso della società, spiega il Corriere Fiorentino, è che fra pochi giorni aprirà la sessione ma non si sa chi sarà a dirigerla. Goretti, nuovo DS dal 5 novembre, è in questo momento solo e il DG Ferrari è in costante contatto con gli USA per capire i margini di affidamento a una nuova figura dirigenziale.

La situazione

A chi dare il complesso compito di salvare il salvabile? L'attuale DS è convinto di poterlo assolvere in pieno e come spiega il quotidiano, Goretti ha anche chiesto una ristrutturazione profonda del club e dell'area tecnica auspicando un triennale. Un'idea già nata ad aprile ma messa da parte per la presenza di Pradè. Quindi: dare fiducia piena a Goretti? Oppure investire su un altro nome? Ad oggi il quotidiano smentisce nomi come Sabatini o Marino (mai contattati), con qualche approccio avvenuto invece con Giuntoli: l'ex Juventus e Napoli vorrebbe un contatto diretto con Commisso e piena autonomia. La certezza è che una decisione serva subito. La decisione deve arrivare dall'altro capo del mondo.