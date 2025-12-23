Parma, Ondrejka: “Con la Fiorentina partita simile a quella con la Lazio”

L'attaccante del Parma, Jakob Ondrejka, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della partita di sabato, ore 12:30, contro la Fiorentina. Le sue parole:
Le parole dell'attaccante del Parma, Jakob Ondrejka, sul suo infortunio e la partita in programma contro la Fiorentina
Sto guarendo, ma non posso accelerare il processo. Per un infortunio come il mio possono volerci 5/6/7 mesi per tornare ad essere quello di prima. Siamo rimasti delusi dal match contro la Lazio, perché avevamo due giocatori in più. E' stata una delle peggiori sconfitte fino ad ora. Con la Fiorentina la partita potrebbe essere simile. Vogliamo prendere il controllo del gioco e creare di più. Serve i gol nel calcio non vinci. Non ho visto l'ultima partita dei viola, stavo rientrando dalla Svezia in aereo. Sarà una sfida importante, non servirà modificarci molto.
