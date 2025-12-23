Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Parma, Ondrejka: “Con la Fiorentina partita simile a quella con la Lazio”

altre news

Parma, Ondrejka: “Con la Fiorentina partita simile a quella con la Lazio”

Ondrejka
Le parole dell'attaccante del Parma, Jakob Ondrejka, sul suo infortunio e la partita in programma contro la Fiorentina
Redazione VN

L'attaccante del Parma, Jakob Ondrejka, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della partita di sabato, ore 12:30, contro la Fiorentina. Le sue parole:

Sto guarendo, ma non posso accelerare il processo. Per un infortunio come il mio possono volerci 5/6/7 mesi per tornare ad essere quello di prima. Siamo rimasti delusi dal match contro la Lazio, perché avevamo due giocatori in più. E' stata una delle peggiori sconfitte fino ad ora. Con la Fiorentina la partita potrebbe essere simile. Vogliamo prendere il controllo del gioco e creare di più. Serve i gol nel calcio non vinci. Non ho visto l'ultima partita dei viola, stavo rientrando dalla Svezia in aereo. Sarà una sfida importante, non servirà modificarci molto.

Leggi anche
Ribaltone a Pisa: Gilardino vicino all’esonero. Pronto il successore
La Fiorentina rovina il Natale all’Udinese: dal 25 la squadra sarà in ritiro

© RIPRODUZIONE RISERVATA