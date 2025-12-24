Non solo Coppola, CorSport: “Paratici punta un suo pupillo alla Juventus”

Il mercato invernale aprirà il 2 gennaio e chiuderà il 2 febbraio. La Fiorentina potrà operare senza vincoli federali, smentendo le voci su presunti blocchi. L’unico limite riguarda i conti interni: dopo un passivo di 60 milioni nell’ultima estate, il club dovrà probabilmente cedere per acquistare, salvo ricorrere a prestiti. Una possibile plusvalenza potrebbe arrivare da Comuzzo.

Fabio Paratici, in attesa del via libera dal Tottenham entro l’inizio di gennaio, lavorerà su un raggio ampio, con particolare attenzione al mercato estero e soprattutto a quello inglese, che conosce bene. L’obiettivo è individuare occasioni sostenibili e funzionali a un progetto di medio-lungo periodo.