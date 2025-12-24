Il mercato invernale aprirà il 2 gennaio e chiuderà il 2 febbraio. La Fiorentina potrà operare senza vincoli federali,smentendo le voci su presunti blocchi. L’unico limite riguarda i conti interni: dopo un passivo di 60 milioni nell’ultima estate, il club dovrà probabilmente cedere per acquistare, salvo ricorrere a prestiti. Una possibile plusvalenza potrebbe arrivare da Comuzzo.
Corriere dello Sport
Non solo Coppola, CorSport: “Paratici punta un suo pupillo alla Juventus”
Fabio Paratici, in attesa del via libera dal Tottenham entro l’inizio di gennaio, lavorerà su un raggio ampio, con particolare attenzione al mercato estero e soprattutto a quello inglese, che conosce bene. L’obiettivo è individuare occasioni sostenibili e funzionali a un progetto di medio-lungo periodo.
Sul fronte dei possibili colpi, piace Diego Coppola del Brighton, per il quale ci sono già stati contatti. Resta viva anche la suggestione Radu Dragusin: richiesto senza successo un mese fa al Tottenham, potrebbe tornare d’attualità vista la disponibilità degli Spurs a cederlo, nonostante le difficoltà attuali della Fiorentina. Il Chelsea continua invece a proporre Axel Disasi, ma il nodo è l’impossibilità di liberare ulteriori slot per i prestiti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
