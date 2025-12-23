Parma, Ondrejka: “Fiorentina? Non l’ho vista con l’Udinese. Gara importante”

La Fiorentina affronterà il Parma nella giornata di sabato. Il Corriere dello Sport ha intervistato Jakob Ondrejka, attaccante della squadra di Cuesta. Ecco le sue parole in vista della sfida di sabato:
"La gara con l'Udinese? Devo essere sincero, non l’ho vista. Stavo rientrando dalla Svezia, in aereo. Sarà una sfida importante, ma non dobbiamo nemmeno modificarci molto"
Lazio? Non è stato positivo, siamo delusi perché alla fine avevamo due calciatori in più. È una delle peggiori sconfitte finora, almeno per la mia opinione. Dobbiamo essere un gruppo, stare e fare cose insieme
Penso possa essere una gara come quella con la Lazio. Vogliamo prendere il controllo del gioco, creare più chance e segnare. Perché senza fare gol non vinci e il calcio si basa tutto su questo. La gara con l'Udinese? Devo essere sincero, non l’ho vista. Stavo rientrando dalla Svezia, in aereo. Sarà una sfida importante, ma non dobbiamo nemmeno modificarci molto
