Ospite al "Pentasport" di Radio Bruno, l'ex d.g. viola Fabrizio Lucchesi ha parlato del momento in casa gigliata e dell'arrivo di Fabio Paratici:
Lucchesi: "Crisi Fiorentina, la colpa è dei giocatori. Paratici dirigente forte"
Immagino che Paratici stia lavorando a fari spenti in ottica Fiorentina, a partire dalla situazione legata all'allenatore. Se quello attuale verrà confermato, deve essere legittimato e con lui vanno concordate le scelte di mercato, partendo da quelle sulla rosa di adesso. Chi rimane deve avere la testa per lottare per non retrocedere, non tutti ce l'hanno. La responsabilità primaria rispetto alla situazione che si è creata è dei calciatori, poi è chiaro che gli errori di tutte le componenti si sono sommati. Arriva un dirigente forte, dovrà mettere mano a tante cose e farlo bene. Lo vedo come un segnale positivo di Commisso, anche verso il futuro.
