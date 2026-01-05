Viola News
calciomercato

Un club di Premier League piomba su un obiettivo della Fiorentina

Concorrenza inglese per un giocatore che piace alla Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina continua a monitorare il centrocampista dell’Atalanta, Brescianini, obiettivo di mercato molto seguito. Secondo Matteo Moretto, nelle ultime ore si è aggiunta una nuova squadra alla corsa per il giocatore.

Oltre a Fiorentina, Cagliari e Genoa, ora anche il Bournemouth si è inserito tra le pretendenti. La squadra inglese, attualmente 15ª in Premier League, punta a rinforzare il centrocampo per la seconda parte della stagione.

Finora Brescianini ha avuto pochissimo spazio. Il centrocampista potrebbe dunque cambiare squadra, ma resta da vedere chi riuscirà ad assicurarselo.

