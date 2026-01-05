Cagliari chiaro sul futuro di Luvumbo. Posizione della Fiorentina e la concorrenza

La Fiorentina è alla ricerca di esterni. Manor Solomon infatti non è l'unico nome che arriverà in quel ruolo. Tra i vari giocatori cercati dal club di Rocco Commisso c'è anche Zito Luvumbo del Cagliari.

L'Unione Sarda fa il punto sull'esterno dei rossoblù, di rientro dalla Coppa d'Africa. Per il Cagliari non è più incedibile e il club di Giulini è pronto ad ascoltare offerte. La Fiorentina ha chiesto informazioni ma non ha ancora affondato il colpo. Mentre dalla Francia si registra l'interesse del Tolosa.