Vive le piste Baldanzi e Brescianini. Samardzic complicato, Di Marzio: incedibile

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa il punto sul mrcato in entrata in casa Fiorentina. Secondo il giornalista, i viola stanno seguendo profili per diversi ruoli, in particolare per la difesa, le fasce offensive ed il centrocampo. Con alcuni nomi più avanti rispetto ad altri.

La Fiorentina ha messo prepotentemente gli occhi su Brescianini dell'Atalanta, e sempre in casa Dea resta firte l'interesse per Samardzic che, però, veiene considerato incedibile dal club. Nel mirino, poi, c'è anche Baldanzi della Roma.

