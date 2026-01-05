L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa il punto sul mrcato in entrata in casa Fiorentina. Secondo il giornalista, i viola stanno seguendo profili per diversi ruoli, in particolare per la difesa, le fasce offensive ed il centrocampo. Con alcuni nomi più avanti rispetto ad altri.
Vive le piste Baldanzi e Brescianini. Samardzic complicato, Di Marzio: incedibile
La Fiorentina ha messo prepotentemente gli occhi su Brescianini dell'Atalanta, e sempre in casa Dea resta firte l'interesse per Samardzic che, però, veiene considerato incedibile dal club. Nel mirino, poi, c'è anche Baldanzi della Roma.
