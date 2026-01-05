Dalla Germania: “Fiorentina su un ex difensore della Lazio, oggi al Wolfsburg”

La Fiorentina continua a lavorare alla difesa. Oltre ai vari nomi di Dragusin e Coppola, dalla Germania prende forza una nuova pista. Infatti, secondo quanto riportato da Wolfsburger Allgemeine Zeitung, la squadra allenata da Paolo Vanoli avrebbe messo gli occhi su Denis Vavro, del Wolfsburg.

Il classe 96 ha giocato con la maglia della Lazio e adesso potrebbe far ritorno in Serie A. Su di lui ci sarebbe anche la Roma di Gasperini e il suo valore si aggirerebbe intorno ai 7mln.