Il Torino rispedisce Asllani a Milano. Torna di moda anche la Fiorentina?

Asllani ha fallito al Torino, e potrebbe già tornare all'Inter. La Fiorentina torna su di lui?

Una stagione davvero da dimenticare, quella di Kristjan Asllani. L'albanese aveva lasciato l'Inter, convinto di poter ritrovare spazio al Torino. Le cose però non sono andate bene, dato che Asllani non ha mai convinto a pieno in granata. Tanto che Petrachi, di ritorno come ds sotto la Mole, lo rispedirà a Milano. Infatti secondo Calciomercato.com, il prestito dell'ex Empoli verrà interrotto.