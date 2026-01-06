Il Torino rispedisce Asllani a Milano. Torna di moda anche la Fiorentina?

Una stagione davvero da dimenticare, quella di Kristjan Asllani. L'albanese aveva lasciato l'Inter, convinto di poter ritrovare spazio al Torino. Le cose però non sono andate bene, dato che Asllani non ha mai convinto a pieno in granata. Tanto che Petrachi, di ritorno come ds sotto la Mole, lo rispedirà a Milano. Infatti secondo Calciomercato.com, il prestito dell'ex Empoli verrà interrotto.
Asllani ha fallito al Torino, e potrebbe già tornare all'Inter. La Fiorentina torna su di lui?
Ritorno all'Inter—
Questo anche grazie agli ottimi rapporti che intercorrono tra le due società. L'Inter però, vorrebbe prima trovare una nuova sistemazione al centrocampista. Una delle pretendenti potrebbe essere la Fiorentina, che in passato aveva seguito Asllani, assieme al Parma. Stavolta però anche la pista spagnola (in estate piaceva al Betis) potrebbe essere presa in considerazione.
