Boga-Moffi, è rottura col Nizza, via alle pratiche legali. Cosa cambia sul mercato

L'Equipe spiega e fa chiarezza sulla situazione relativa ai due calciatori aggrediti lo scorso 30 novembre, Boga e Moffi. I due potrebbero diventare ghiotte opportunità di mercato

Il caso esploso in casa Nizza potrebbe avere riflessi importanti anche sul mercato europeo, e quindi anche su quello della Fiorentina. Jérémie Boga , esterno offensivo già più volte accostato ai viola in passato, insieme a Terem Moffi ha avviato la procedura per la risoluzione del contratto con il club francese dopo la violenta aggressione subita a fine novembre.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, i due giocatori non mettono piede in campo dal 30 novembre, quando il pullman del Nizza è stato assalito da tifosi. Boga e Moffi hanno denunciato di essere stati insultati, sputati e picchiati, entrando da quel momento in un lungo periodo di malattia e di stop psicologico.