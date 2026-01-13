Il caso esploso in casa Nizza potrebbe avere riflessi importanti anche sul mercato europeo, e quindi anche su quello della Fiorentina. Jérémie Boga, esterno offensivo già più volte accostato ai viola in passato, insieme a Terem Moffi ha avviato la procedura per la risoluzione del contratto con il club francese dopo la violenta aggressione subita a fine novembre.
Boga-Moffi, è rottura col Nizza, via alle pratiche legali. Cosa cambia sul mercato
Secondo quanto riportato da L’Équipe, i due giocatori non mettono piede in campo dal 30 novembre, quando il pullman del Nizza è stato assalito da tifosi. Boga e Moffi hanno denunciato di essere stati insultati, sputati e picchiati, entrando da quel momento in un lungo periodo di malattia e di stop psicologico.
Ora hanno deciso di rompere definitivamente con il club, sostenendo - tramite i propri legali - che il Nizza non abbia garantito condizioni di sicurezza adeguate per i suoi tesserati. La questione verrà discussa giovedì davanti alla commissione giudiziaria della Lega, che dovrà stabilire se i contratti potranno essere sciolti con effetto immediato. Boga e Moffi sono legati al Nizza fino al 2027, ma potrebbero diventare svincolati in caso di esito favorevole.
