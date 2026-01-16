CorSport: “La Roma offre questa cifra per Fortini”. Fiorentina, adesso che fai?

Non solo la Juventus, anche la Roma di Gasperini starebbe spingendo per Niccolò Fortini.Il terzino della Fiorentina piace tantissimo all'ex Atalanta che farebbe di tutto per averlo con sé nella Capitale. Il Corriere dello Sport parla di un'offerta pronta per il club di Rocco Commisso:
Parallelamente si lavora sull’altra urgenza, la fascia sinistra. Qui il nome caldo è quello di Niccolò Fortini. I contatti con la Fiorentina proseguono, tra resistenze e riflessioni. La viola non vorrebbe privarsi del ragazzo, ma il rinnovo fermo e il contratto in scadenza nel 2027 obbligano a fare i conti con la realtà. La Roma osserva, insiste, propone: affare da 15-18 milioni, senza contropartite tecniche, dopo aver accantonato l’idea Baldanzi. Gasp lo apprezza, lo considera una pedina utile subito ma soprattutto un investimento sul futuro. E questo, a Trigoria, pesa.
