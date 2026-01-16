Hanno accettato la Fiorentina senza troppe domande: l’ora di Brescianini e Solomon

Presentatisi insieme in conferenza stampa con il ds Goretti, Brescianini e Solomon hanno già lasciato intravedere il loro impatto in campo. Il centrocampista ex Atalanta è andato vicino al gol contro il Milan, mentre l’esterno israeliano è stato decisivo contro la Cremonese con il cross che ha portato alla rete di Kean. A livello tattico, Brescianini si vede come mezzala in un centrocampo a tre, mentre Solomon predilige partire dalla fascia sinistra, pur restando a disposizione delle scelte dell’allenatore.

Entrambi hanno sottolineato il valore dell’ambiente viola e la forza del gruppo. Brescianini ha spiegato di aver scelto Firenze per la storia del club e per la compattezza dello spogliatoio, convinto che la squadra possa lottare fino in fondo per la salvezza. Solomon, dal canto suo, ha voluto chiudere ogni discorso extra-calcistico, ribadendo che la sua priorità è il campo e che la Fiorentina rappresenta una sfida stimolante per rilanciare la stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.