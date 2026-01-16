Il consiglio di Palladino e l’ombra di Bonaventura: Brescianini cerca la svolta

Marco Brescianini si presenta alla Fiorentina con entusiasmo e voglia di rilancio , candidandosi già per una maglia da titolare nella sfida contro il Bologna. Arrivato dall’Atalanta in prestito con opzione di riscatto legata alla salvezza, il centrocampista ha spiegato di aver scelto i viola per il progetto ambizioso e per la possibilità di trovare maggiore spazio dopo una stagione giocata poco.

Classe 2000, reduce dall’esperienza a Frosinone culminata con una retrocessione, Brescianini ha sottolineato il clima positivo trovato nello spogliatoio viola e la determinazione del gruppo. Indosserà la maglia numero quattro, già di Bove, ed è stato convinto anche dai consigli di Palladino. Il suo debutto è già arrivato contro il Milan, club in cui è cresciuto, con una traversa che avrebbe potuto rendere l’esordio indimenticabile.