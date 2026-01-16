Marco Brescianini si presenta alla Fiorentina con entusiasmo e voglia di rilancio, candidandosi già per una maglia da titolare nella sfida contro il Bologna. Arrivato dall’Atalanta in prestito con opzione di riscatto legata alla salvezza, il centrocampista ha spiegato di aver scelto i viola per il progetto ambizioso e per la possibilità di trovare maggiore spazio dopo una stagione giocata poco.
Corriere dello Sport
Il consiglio di Palladino e l’ombra di Bonaventura: Brescianini cerca la svolta
Classe 2000, reduce dall’esperienza a Frosinone culminata con una retrocessione, Brescianini ha sottolineato il clima positivo trovato nello spogliatoio viola e la determinazione del gruppo. Indosserà la maglia numero quattro, già di Bove, ed è stato convinto anche dai consigli di Palladino. Il suo debutto è già arrivato contro il Milan, club in cui è cresciuto, con una traversa che avrebbe potuto rendere l’esordio indimenticabile.
Dal punto di vista tattico, Brescianini si definisce una mezzala in un centrocampo a tre, con spiccate doti di inserimento e versatilità che gli consentono di adattarsi a più ruoli. Tra i suoi modelli cita Giacomo Bonaventura, osservato da vicino ai tempi del Milan. Il ds Roberto Goretti ha infine evidenziato la motivazione dei nuovi arrivati, considerandola un segnale forte per tutta la squadra in un momento delicato della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
