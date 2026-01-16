Fiorentina, preso Harrison. Gazzetta: “Vanoli prepara il suo 4-3-3”

Con Harrison, prende forma il possibile nuovo tridente disegnato da Paolo Vanoli nel 4-3-3: Solomon a sinistra, Kean al centro e l’ex Leeds a destra. L’obiettivo è fornire maggiore supporto offensivo al centravanti azzurro e ampliare le soluzioni tattiche in vista di un girone di ritorno ancora lungo. Harrison svolgerà le visite mediche al Viola Park e rappresenta fin da subito un’opzione importante in più per l’allenatore.

Classe 1996, Harrison ha un percorso particolare: cresciuto tra Liverpool e Manchester United, ha poi scelto gli Stati Uniti per studio e calcio, esplodendo al New York City prima del ritorno in Inghilterra. La consacrazione è arrivata al Leeds con Marcelo Bielsa, sotto cui ha segnato 24 gol in 150 partite, mentre l’ultima stagione è stata avara di spazio e soddisfazioni. Ala tecnica, veloce e abile nel dribbling, Harrison sceglie la Fiorentina per rilanciarsi in Serie A, convinto di essere nel pieno della maturità calcistica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.