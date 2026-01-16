Dopo l’arrivo di Manor Solomon, la Fiorentina piazza un secondo rinforzo offensivo prendendo Jack Harrison dal Leeds. L’esterno inglese arriva dalla Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, operazione maturata rapidamente e che porta probabilmente la firma di Fabio Paratici. Il colpo conferma la volontà del club viola di intervenire sugli esterni per rafforzare l’attacco.
Gazzetta dello Sport
Fiorentina, preso Harrison. Gazzetta: “Vanoli prepara il suo 4-3-3”
Con Harrison, prende forma il possibile nuovo tridente disegnato da Paolo Vanoli nel 4-3-3: Solomon a sinistra, Kean al centro e l’ex Leeds a destra. L’obiettivo è fornire maggiore supporto offensivo al centravanti azzurro e ampliare le soluzioni tattiche in vista di un girone di ritorno ancora lungo. Harrison svolgerà le visite mediche al Viola Park e rappresenta fin da subito un’opzione importante in più per l’allenatore.
Classe 1996, Harrison ha un percorso particolare: cresciuto tra Liverpool e Manchester United, ha poi scelto gli Stati Uniti per studio e calcio, esplodendo al New York City prima del ritorno in Inghilterra. La consacrazione è arrivata al Leeds con Marcelo Bielsa, sotto cui ha segnato 24 gol in 150 partite, mentre l’ultima stagione è stata avara di spazio e soddisfazioni. Ala tecnica, veloce e abile nel dribbling, Harrison sceglie la Fiorentina per rilanciarsi in Serie A, convinto di essere nel pieno della maturità calcistica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
