Sono numerosi i tifosi viola che seguiranno la squadra a Bologna in una trasferta delicata per diversi motivi. Ad aggravare la situazione ci sono gli scontri in autostrada che si sono verificati negli ultimi minuti e hanno visto coinvolti i tifosi della Fiorentina.
Scontri tra tifosi in autostrada: coinvolti ultrà della Fiorentina e della Roma
Alta tensione in autostrada tra i tifosi della Fiorentina e quelli della Roma
Gli ultrà viola, infatti, si sono scontrati con quelli della Roma diretti a Torino per la sfida che avrà inizio alle ore 18:00. La situazione ha creato diversi disagi bloccando completamente un tratto di autostrada.
