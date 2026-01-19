Viola News
news viola

Funerali Rocco Commisso: le informazioni per seguire la cerimonia online

Tutte le info per seguire i funerali del Presidente Rocco Commisso online
Redazione VN

Mercoledì 21 gennaio si terranno i funerali del Presidente Rocco Commissoa New York: ore 10:00 alla chiesa di St. Patrick. La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha disposto le informazioni per seguire i funerali online.

La cerimonia avrà inizio alle ore 16:00 in Italia e potrà essere seguita tramite due link messi a disposizione sul sito ufficiale della Fiorentina:

  • Link a youtube

  • Link della pagina della Cattedrale

