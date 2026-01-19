L’ultimo saluto a Commisso: in America presenti Funaro, Ferrari, Pradè e non solo

Il Corriere Fiorentino su Rocco Commisso

Redazione VN 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 08:52)

Tre giorni di ricordo e commemorazione accompagneranno l’ultimo saluto a Rocco Commisso tra New Jersey e New York, con la comunità italo-americana pronta a stringersi attorno alla moglie Catherine e al figlio Joseph. Il feretro del presidente viola sarà esposto già da oggi alla Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home di Franklin Lakes, dove per due giorni amici, colleghi e conoscenti potranno rendere omaggio in un contesto raccolto e lontano dalla frenesia di Manhattan. Il funerale si terrà mercoledì 21 gennaio sulla Fifth Avenue, nel cuore di New York, a pochi passi dal Rockefeller Center.

Le celebrazioni si concluderanno ancora in New Jersey con la sepoltura prevista a Mahwah, al Maryrest Cemetery & Mausoleum, un luogo immerso nella quiete che riflette il legame di Commisso con il territorio dove viveva da anni. In una data successiva verrà celebrata anche una messa di commemorazione a Firenze, nel Duomo di Santa Maria del Fiore, segno del ponte ideale tra l’America e la città che aveva adottato come casa calcistica. Intanto, nonostante le difficoltà legate ai viaggi e alle autorizzazioni, diversi rappresentanti italiani sono già in partenza per gli Stati Uniti.

Tra questi ci saranno figure centrali nella storia recente della Fiorentina, come gli uomini che hanno realizzato il Viola Park, il più grande lascito di Commisso al club, oltre al direttore generale Alessandro Ferrari. La squadra seguirà invece le esequie da Firenze, dove i tifosi continuano a lasciare fiori e messaggi davanti al centro sportivo. Al funerale saranno presenti rappresentanti del mondo imprenditoriale, sportivo e accademico, a testimonianza delle molte vite di Commisso (dovrebbero essere presenti il responsabile medico della Fiorentina, il dottor Luca Pengue e l’ex ds Daniele Pradè oltre alla sindaca di Firenze Sara Funaro). In sua memoria, la famiglia ha indicato la possibilità di effettuare donazioni a importanti centri medici e universitari americani, a suggellare l’impegno umano e sociale che ha sempre accompagnato il suo percorso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.