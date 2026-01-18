Gazzetta: “Primo no della Fiorentina alla Roma per Niccolò Fortini”

La Roma continua a pensare a Niccolò Fortini. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe già detto di no a un'offerta giallorossa:
Intanto il ds Ricky Massara continua a lavorare anche sull'esterno sinistro, ruolo in cui Gasp vorrebbe un giocatore in più, considerando anche la situazione di Angelino. Il focus da giorni è fisso su Niccolò Fortini, che piace tanto all'allenatore della Roma. Il club ha già presentato una prima offerta complessiva di 8 milioni di euro, considerata insufficiente dai viola, che ne vogliono 15, ma che potrebbero decidere di chiudere anche a 12-13.
