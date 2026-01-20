La nota ufficiale:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Consolato Generale USA di Firenze: “Commisso esempio legame Italia-Stati Uniti”
news viola
Consolato Generale USA di Firenze: “Commisso esempio legame Italia-Stati Uniti”
Le condoglianze dell'istituzione
Il Consolato Generale degli Stati Uniti di Firenze, porge le condoglianze per la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. È stato un grande uomo ed imprenditore, ha guidato la Fiorentina con autentica passione e determinazione. La sua storia personale, radicata nelle origini italiane e coronata dal successo negli Stati Uniti, rappresenta uno straordinario esempio dei legami profondi e duraturi tra i nostri due Paesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA