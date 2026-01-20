Viola News
Consolato Generale USA di Firenze: “Commisso esempio legame Italia-Stati Uniti”

Le condoglianze dell'istituzione
La nota ufficiale:

Il Consolato Generale degli Stati Uniti di Firenze, porge le condoglianze per la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. È stato un grande uomo ed imprenditore, ha guidato la Fiorentina con autentica passione e determinazione. La sua storia personale, radicata nelle origini italiane e coronata dal successo negli Stati Uniti, rappresenta uno straordinario esempio dei legami profondi e duraturi tra i nostri due Paesi.

