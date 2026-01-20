Fabbian è a Firenze, ma… anche Thorstvedt: le FOTO su Instagram

Nelle ore in cui la Fiorentina chiudeva per Giovanni Fabbian, Kristian Thorstvedt , mezzala norvegese del Sassuolo accostata ai viola nei giorni scorsi, si è recato proprio a Firenze da turista in compagnia della propria dolce metà, che ha documentato il tutto sui social: scorrendo le immagini è possibile vedere il centrocampista, anche con dietro un bel giglio.

Thorstvedt e il Sassuolo procedono a rilento nelle trattative per il rinnovo di contratto, la Fiorentina secondo più fonti aveva tentato degli approcci ma i neroverdi non avrebbero mai aperto alla cessione. Preso Fabbian dopo Brescianini, è improbabile che arrivi un altro interprete del ruolo: chissà se in un futuro ci sarà modo...