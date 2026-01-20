Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social Fabbian è a Firenze, ma… anche Thorstvedt: le FOTO su Instagram

social

Fabbian è a Firenze, ma… anche Thorstvedt: le FOTO su Instagram

Fabbian è a Firenze, ma… anche Thorstvedt: le FOTO su Instagram - immagine 1
Il centrocampista del Sassuolo nel capoluogo toscano con la compagna
Redazione VN

Nelle ore in cui la Fiorentina chiudeva per Giovanni Fabbian, Kristian Thorstvedt, mezzala norvegese del Sassuolo accostata ai viola nei giorni scorsi, si è recato proprio a Firenze da turista in compagnia della propria dolce metà, che ha documentato il tutto sui social: scorrendo le immagini è possibile vedere il centrocampista, anche con dietro un bel giglio.

Thorstvedt e il Sassuolo procedono a rilento nelle trattative per il rinnovo di contratto, la Fiorentina secondo più fonti aveva tentato degli approcci ma i neroverdi non avrebbero mai aperto alla cessione. Preso Fabbian dopo Brescianini, è improbabile che arrivi un altro interprete del ruolo: chissà se in un futuro ci sarà modo...

Leggi anche
Fantacampionato “Violanews League”: PADDUS FC 1976 mantiene le distanze
Harrison: “Fiorentina, non vedo l’ora di iniziare. E faccio una promessa ai...

© RIPRODUZIONE RISERVATA