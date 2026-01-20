Primo allenamento al Viola Park per Jack Harrison, nuovo acquisto della Fiorentina. Ecco le sue parole al canale ufficiale del club:
Harrison: “Fiorentina, non vedo l’ora di iniziare. E faccio una promessa ai tifosi”
Sono entusiasta di iniziare e conoscere i miei compagni. Il Viola Park è un posto bellissimo, non vedo l'ora di allenarmi e partire con questa nuova avventura. Un'esperienza nuova per me, ma ho la mente sempre aperta. Firenze? Ancora non l'ho visitata, se qualcuno ha qualche suggerimento sono pronto ad ascoltare (ndr ride). Vanoli? Ci ho parlato, mi sembra bravo sotto ogni punto di vista. Qui sono tutti gentili, mi hanno accolto benissimo. Commisso? Mi dispiace per la sua scomparsa, so che hanno fatto tanto per Firenze e per la Fiorentina. Voglio onorare il suo nome tutte le volte che scenderò in campo. Prometto a tutti i tifosi viola che darò il massimo per questa maglia e che lavorerò sull'italiano.
