Criscitiello: “Commisso ha tirato fuori lo schifo del sistema. Lo hanno ostacolato”

"Commisso è quello che ha tirato fuori tutto lo schifo del sistema calcistico e politico italiano. Non aveva nulla da perdere, dato che i soldi li aveva fatti in America. Ha portato qualcosa, ed è stato criticato. Commisso è morto senza vedere il Franchi finito, gli hanno fatto passare la voglia di fare qualcosa di grande, gli hanno messo i bastoni fra le ruote. La Fiorentina è stata sfortunatissima a perdere prima Joe Barone e Rocco Commisso, due uomini con le palle. In Italia erano due giganti che non erano fatti per questo sistema"