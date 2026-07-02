Lucas Beltran è pronto a tornare al River Plate. Manca ormai solamente il comunicato ufficiale e il Vikingo tornerà nella squadra da cui la Fiorentina lo aveva prelevato qualche estate fa. Nelle ultime ore è arrivato l'ok definitivo del calciatore che ha di fatto sbloccato l'affare dopo che le società si erano accordate sul trasferimento.
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Beltran-River, ora ci siamo davvero. Tutto definito per il ritorno in Argentina
Lucas Beltran è pronto a tornare in patria dopo che è arrivato anche il suo ok al trasferimento in Argentina
Il prezzo—
La Fiorentina incasserà 7 milioni di euro per il cartellino del ragazzo (da capire se subito oppure dopo un prestito con obbligo di riscatto) e si riserva il 50% di una futura rivendita.
L'addio—
Beltran era arrivato a Firenze nel 2023 per 12 milioni di parte fissa più altri 12 legati ai bonus, di cui solo circa la metà sono stati attivati. La scorsa estate ha rifiutato proposte dal Brasile e dalla Russia prima di passare in prestito al Valencia, club dal quale ha fatto ritorno. Ora il ritorno ai Millonarios.
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