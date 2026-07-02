Beltran-River, ora ci siamo davvero. Tutto definito per il ritorno in Argentina

Lucas Beltran è pronto a tornare in patria dopo che è arrivato anche il suo ok al trasferimento in Argentina

Lucas Beltran è pronto a tornare al River Plate. Manca ormai solamente il comunicato ufficiale e il Vikingo tornerà nella squadra da cui la Fiorentina lo aveva prelevato qualche estate fa. Nelle ultime ore è arrivato l'ok definitivo del calciatore che ha di fatto sbloccato l'affare dopo che le società si erano accordate sul trasferimento.