Dalla Turchia: Kean proposto al Fenerbahçe per la prossima stagione

Dalla Turchia esce fuori l'indiscrezione: sondaggio da parte del Fenerbahçe per Moise Kean. Il giocatore è stato proposto alla squadra turca

Il futuro di Moise Kean continua ad essere tutto fuorché deciso. Secondo quanto riporta il quotidiano turco Fotomaç, l’attaccante sarebbe stato proposto al Fenerbahçe in vista della prossima stagione. Il club di Istanbul avrebbe ricevuto quindi la possibilità di valutare il profilo del centravanti della Fiorentina. Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa anche dal punto di vista economico. Da ieri, infatti, nel contratto di Kean è infatti presente una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, che il Fenerbahçe dovrà, molto probabilmente, pagare per assicurarsi le prestazioni sportive dell'ex Juve.