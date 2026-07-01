Kean, da oggi parte la clausola. Repubblica: “Il tempo a favore dei viola”

Inizia un periodo bollente sul fronte Kean in casa Fiorentina. Come ricorda Repubblica, si attiva infatti oggi la quindicina di giorni in cui è attiva la clausola da 62 milioni per l'attaccante, destinata probabilmente a non creare scossoni. Nessun club ha infatti in ponte un'offerta del genere per il centravanti della Nazionale e se mai da dopo il 15 luglio saranno i viola a valutare eventuali opportunità.