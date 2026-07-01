Inizia un periodo bollente sul fronte Kean in casa Fiorentina. Come ricorda Repubblica, si attiva infatti oggi la quindicina di giorni in cui è attiva la clausola da 62 milioni per l'attaccante, destinata probabilmente a non creare scossoni. Nessun club ha infatti in ponte un'offerta del genere per il centravanti della Nazionale e se mai da dopo il 15 luglio saranno i viola a valutare eventuali opportunità.
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VIOLA NEWS calciomercato Kean, da oggi parte la clausola. Repubblica: “Il tempo a favore dei viola”
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Kean, da oggi parte la clausola. Repubblica: “Il tempo a favore dei viola”
Scatta oggi la clausola attorno a Moise Kean: nessuno sembra in grado di offrire 62 milioni, occhio alle offerte da dopo metà luglio.
Tempistiche a favore—
Ma, spiega il quotidiano, il tempo gioca a favore: immaginare una cessione di Kean da dopo l'inizio della stagione ufficiale sembra complicato, anche per la necessità di trovare un sostituto.
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