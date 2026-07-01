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Kean, da oggi parte la clausola. Repubblica: “Il tempo a favore dei viola”

Kean
Scatta oggi la clausola attorno a Moise Kean: nessuno sembra in grado di offrire 62 milioni, occhio alle offerte da dopo metà luglio.
Redazione VN

Inizia un periodo bollente sul fronte Kean in casa Fiorentina. Come ricorda Repubblica, si attiva infatti oggi la quindicina di giorni in cui è attiva la clausola da 62 milioni per l'attaccante, destinata probabilmente a non creare scossoni. Nessun club ha infatti in ponte un'offerta del genere per il centravanti della Nazionale e se mai da dopo il 15 luglio saranno i viola a valutare eventuali opportunità.

Tempistiche a favore

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Ma, spiega il quotidiano, il tempo gioca a favore: immaginare una cessione di Kean da dopo l'inizio della stagione ufficiale sembra complicato, anche per la necessità di trovare un sostituto.

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