Repubblica: “Priorità alle fasce. Cosa manca per Koleosho e Thorstvedt”

La Fiorentina ha imbastito le due operazioni prioritarie che portano a Thorstvedt e Koleosho: per entrambi manca ancora qualcosa.

La stagione 2026/'27 della Fiorentina è ufficialmente iniziata. Paratici ha impostato già le prime priorità sul mercato dopo la scelta dell'allenatore Grosso e si ripartirà soprattutto dagli esterni di attacco. Un ruolo nevralgico per il gioco del campione del mondo 2006, che vede imbastite le principali trattative con Koleosho e Thorstvedt .

Il punto

Come spiega Repubblica, infatti, sono questi due i primi obiettivi in entrata ed entrambi hanno ancora da limare alcuni dettagli. L'esterno azzurro non ha ancora dato l'ok che invece c'è con il Burnley: un intoppo che i viola speravano di risolvere prima, magari abbassando anche le richieste degli inglesi scivolati in Championship. Operazione comunque impostata su un prestito con diritto di riscatto. E poi c'è il norvegese del Sassuolo, oggi al Mondiale: qui la situazione è opposta, con il calciatore che ha aperto all'opzione Fiorentina ma manca l'accordo con i neroverdi.