Interrotte le ferie in montagna con i figli

La presenza del medico ai controlli del nuovo acquisto rappresenta una novità assoluta rispetto alle abitudini consolidate degli scorsi anni. Di norma, durante il mese di giugno, il capo dello staff sanitario si trovava in vacanza e non partecipava alle prime visite dei calciatori acquistati all'inizio del mercato estivo. Questa volta la dirigenza ha deciso di modificare la prassi e ha richiamato Pengue dalle ferie, che stava trascorrendo in montagna insieme ai suoi figli.