Il trasferimento di Viery alla Fiorentina mette in luce una trasformazione netta nella gestione interna del club viola. Un retroscena pubblicato dal quotidiano La Nazione si concentra sulla figura di Luca Pengue, responsabile dell'area sanitaria della società, presente a sorpresa durante i test fisici del difensore brasiliano svolti tra il Viola Park e la clinica Villa Donatello.
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VIOLA NEWS news viola stampa L’era Paratici stravolge la prassi: Pengue richiamato dalle ferie per i test di Viery
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L’era Paratici stravolge la prassi: Pengue richiamato dalle ferie per i test di Viery
"La rivoluzione passa dai dettagli". Lo sottolinea La Nazione che riporta un curioso retroscena del giorno delle visite mediche di Viery
Interrotte le ferie in montagna con i figli—
La presenza del medico ai controlli del nuovo acquisto rappresenta una novità assoluta rispetto alle abitudini consolidate degli scorsi anni. Di norma, durante il mese di giugno, il capo dello staff sanitario si trovava in vacanza e non partecipava alle prime visite dei calciatori acquistati all'inizio del mercato estivo. Questa volta la dirigenza ha deciso di modificare la prassi e ha richiamato Pengue dalle ferie, che stava trascorrendo in montagna insieme ai suoi figli.
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