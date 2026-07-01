Viery a Firenze senza sorriso? Nazione: “C’è un motivo. Ora ha anche un primato”

Il racconto de La Nazione della prima giornata di Viery come nuovo calciatore della Fiorentina: i dettagli della trattava

Redazione VN 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 07:06)

L'avventura italiana di Viery è iniziata all'alba di ieri con lo sbarco all'aeroporto di Fiumicino. Ad attendere il difensore centrale brasiliano c'era il team manager viola Simone Ottaviani, incaricato di accogliere il primo volto nuovo della Fiorentina per la stagione 2026/27. La società ha modificato il programma iniziale per accelerare i tempi della burocrazia. Il calciatore non si è fermato a Roma per l'idoneità sportiva a Villa Stuart, ma ha raggiunto direttamente Firenze per sostenere i primi test fisici al Viola Park e completare l'iter medico alla clinica Villa Donatello di Sesto Fiorentino.

Il centrale classe 2005 è apparso stanco e poco propenso ai sorrisi davanti ai fotografi, un atteggiamento che ha generato qualche commento polemico sui social network. La reazione si spiega con le undici ore di volo da Rio de Janeiro e la pressione legata a un trasferimento milionario. Prima di iniziare la nuova esperienza, Viery ha pubblicato sui propri canali social un video di addio per salutare il Gremio, il club dove è cresciuto dall'età di dieci anni, ricordando il suo percorso nel settore giovanile brasiliano.

Le cifre dell'accordo e la novità sulle maglie — La giornata di ieri ha registrato anche una curiosità sul piano commerciale. Viery è diventato il primo tesserato della Fiorentina a indossare il nuovo materiale tecnico fornito da Joma. La partnership con l'azienda spagnola prende il via ufficialmente oggi, sostituendo il vecchio sponsor Kappa, mentre la presentazione ufficiale del sodalizio è prevista per l'inizio della prossima settimana.

Oggi il difensore firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2031. L'operazione economica comporta un investimento da parte della dirigenza viola pari a 15 milioni di euro di base fissa più 2 milioni di euro di bonus. Dopo la firma sul contratto quinquennale, la società pubblicherà il comunicato ufficiale con le prime dichiarazioni del calciatore ai canali del club.