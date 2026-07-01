La Fiorentina chiude la questione Manor Solomon . L'esterno israeliano classe 1999 è tornato al Tottenham dopo che la dirigenza viola ha deciso di non assecondare la richiesta di 10 milioni di euro avanzata dal club inglese. Luca Koleosho resta la prima scelta assoluta per la fascia. Il calciatore piace per le sue doti tecniche e comporta un investimento ragionevole pari a 10 milioni di euro.

Le occasioni Cancellieri e Kostic

Una strada decisamente più percorribile ti porta a monitorare Matteo Cancellieri della Lazio. La società biancoceleste ha la necessità di cedere per finanziare le proprie operazioni in entrata e considera l'esterno un esubero, dato il contratto in scadenza nel 2027. Il costo dell'operazione si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro. L'ultima opportunità riguarda invece Filip Kostic, trentatreenne che si è appena svincolato dalla Juventus.