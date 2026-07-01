La Fiorentina chiude la questione Manor Solomon. L'esterno israeliano classe 1999 è tornato al Tottenham dopo che la dirigenza viola ha deciso di non assecondare la richiesta di 10 milioni di euro avanzata dal club inglese. Luca Koleosho resta la prima scelta assoluta per la fascia. Il calciatore piace per le sue doti tecniche e comporta un investimento ragionevole pari a 10 milioni di euro.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Porta chiusa per Solomon. Koleosho priorità, viva la pista Laurienté”
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CorSport: “Porta chiusa per Solomon. Koleosho priorità, viva la pista Laurienté”
Il punto sul calciomercato offensivo in entrata della Fiorentina secondo Il Corriere dello Sport
Le piste in casa Sassuolo—
Restano vive le piste per Volpato e Laurienté dal Sassuolo. Per acquistare Cristian Volpato serve una spesa superiore ai 15 milioni di euro, mentre il prezzo fissato per il cartellino di Armand Laurienté supera i 20 milioni di euro.
Le occasioni Cancellieri e Kostic—
Una strada decisamente più percorribile ti porta a monitorare Matteo Cancellieri della Lazio. La società biancoceleste ha la necessità di cedere per finanziare le proprie operazioni in entrata e considera l'esterno un esubero, dato il contratto in scadenza nel 2027. Il costo dell'operazione si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro. L'ultima opportunità riguarda invece Filip Kostic, trentatreenne che si è appena svincolato dalla Juventus.
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