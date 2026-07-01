I nomi di Destiny Udogie e Matteo Ruggeri restano sul taccuino della Fiorentina, ma al momento non rappresentano obiettivi concreti per la fascia sinistra. La combinazione tra prezzo e stipendio viene definita da La Gazzetta dello Sport "troppo cara" per entrambi.
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Gazzetta spiega: “Perché Udogie e Ruggeri non sono più obiettivi concreti”
Udogie e Ruggeri sono due profili per cui Paratici stravede, ma c'è un fattore che al momento mette entrambe le piste in salita
Si tratta di profili apprezzati ma fuori portata nell’attuale fase di mercato: la Fiorentina sta infatti virando su soluzioni più accessibili e sostenibili, come Oso del Siviglia.
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