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Gazzetta spiega: “Perché Udogie e Ruggeri non sono più obiettivi concreti”

Gazzetta spiega: “Perché Udogie e Ruggeri non sono più obiettivi concreti” - immagine 1
Udogie e Ruggeri sono due profili per cui Paratici stravede, ma c'è un fattore che al momento mette entrambe le piste in salita
Redazione VN

I nomi di Destiny Udogie e Matteo Ruggeri restano sul taccuino della Fiorentina, ma al momento non rappresentano obiettivi concreti per la fascia sinistra. La combinazione tra prezzo e stipendio viene definita da La Gazzetta dello Sport "troppo cara" per entrambi.

Si tratta di profili apprezzati ma fuori portata nell’attuale fase di mercato: la Fiorentina sta infatti virando su soluzioni più accessibili e sostenibili, come Oso del Siviglia.

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