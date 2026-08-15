VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo

La vittoria è arrivata contro un'avversario di Serie B, ma se questi sono i presupposti la stagione della Fiorentina può essere positiva. La vittoria per 4-1 contro il Benevento non vale così solo l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia, vale il primo pezzetto in un percorso di crescita che non può che convincere: un gioco fluido e lineare, qualità dei singoli.

La passata stagione sembra essere stata superata con i tifosi che hanno applaudito il presidente Giuseppe Commisso al suo arrivo allo stadio e in tribuna. Senza contare il tributo nei confronti di Fabio Paratici al momento del briefing pre partita durante il riscaldamento della squadra.

Coppa Italia

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Adesso la Fiorentina dovrà attendere per capire quale sarà il prossimo avversario in Coppa Italia:. Lo riporta La Repubblica.