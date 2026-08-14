Fiorentina-Benevento non è soltanto un trentaduesimo di Coppa Italia in mezzo all'estate, è l'inizio di una nuova era, e Giuseppe Commisso ci vuole essere. Lui e la madre Catherine sono arrivati in Italia ieri sera, hanno salutato la squadra che era a cena al Viola Park e poi stasera saranno in tribuna al Franchi per il debutto di Grosso e di tanti volti nuovi.

Assieme a loro almeno 14mila spettatori che sfideranno l'afa. Il presidente Commisso mancava dall'Italia da fine gennaio, quando partecipò alla messa commemorativa per il padre Rocco, scomparso il 16 gennaio. Torna dopo più di sei mesi e lo fa per restare, almeno fino al termine delle celebrazioni per il centenario del club, quindi fino a inizio settembre.

Un'occasione per incontri istituzionali, soprattutto col Comune sul tema stadio. Lo stesso Comune ha comunicato ieri che i principali monumenti della città, dalla Basilica di Santa Croce a quella di Santa Maria Novella, passando per il Biancone di piazza Signoria, saranno illuminati di viola nelle notti del 28 e 29 agosto, in corrispondenza col compleanno del club. Lo scrive il Corriere dello Sport.